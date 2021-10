Comics



L'Esercito Italiano al Lucca Comics 2021

domenica, 31 ottobre 2021, 12:04

La Forza Armata coordinata dall'Istituto Geografico Militare è presente alla manifestazione con eventi contestualizzati all'evento ed un nuovo dispositivo promozionale: novità di questa edizione è la presentazione di due fumetti e la presenza del Veicolo Tattico Medio Multiruolo ORSO in versione ambulanza, impiegato con la barella di biocontenimento, nell'ambito dell'emergenza COVID-19 e il veicolo tattico FLYER 72 impiegato dalle Forze Speciali dell'Esercito.

Sabato 30 ottobre in mattinata ha sfilato la Fanfara della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" eseguendo un intervento musicale nel chiostro del Palazzo Ducale, a cornice dell'evento di conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Lucca al Milite Ignoto. Nello stesso giorno in Sala Tobino sono stati presentati due fumetti editi dalla Forza Armata, "La Breccia di Porta Pia" autore Saverio Di Tullio e "L'Operazione Herring autore Marco Trecalli, con la partecipazione del Generale Fulvio Poli dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Gli uomini e le donne con le stellette presenteranno fino a lunedì 1 novembre, ultimo giorno della manifestazione, all'interno del "Cortile degli Svizzeri" nel centro storico, assetti promozionali interattivi e illustrativi delle specialità operative della Forza Armata e del Comparto Sanitario.Il primo, di profilo prettamente operativo sarà rappresentato dal veicolo tattico FLYER 72 del 9° reggimento d'assalto "Col Moschin" che, sensorizzato con il dispositivo Virtual Battle Space (VBS3) del 5° reggimento Aves RIGEL, consentirà ai visitatori di interagire virtualmente nella guida in ambienti e scenari operativi.Il secondo assetto, il Veicolo Tattico Medio Multiruolo ORSO in versione ambulanza in dotazione al 3° Reparto Sanità "Milano", di produzione italiana e impiegato nei teatri operativi in ambienti ostili, consentirà ai visitatori di conoscere le peculiarità del mezzo, idoneo a fronteggiare emergenze nucleari biologiche e chimiche (NBC) e che ha permesso, grazie all'utilizzo della barella di biocontenimento Isoark in dotazione, di trasportare il personale nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Il veivolo, inoltre, consente il trasporto simultaneo e la stabilizzazione di due feriti contemporaneamente.Completeranno il dispositivo promozionale un Infopoint costituito dal personale del reggimento Logistico Folgore a disposizione dei visitatori per fornire informazioni utili sui concorsi per l'arruolamento nel'Esercito ed illustrare i profili professionali di interesse, in particolare, per Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno e per Ufficiale presso l'Accademia Militare di Modena, di prevista apertura prossimamente.

Presso lo stand dell'Esercito saranno distribuiti in omaggio ai visitatori gadgets, Riviste Militari e fumetti della Forza Armata contestualizzati al settore della manifestazione, editi dallo Stato Maggiore dell'Esercito oltre a brochure informative.