"L'Oreste" in anteprima nazionale al Teatro del Giglio

sabato, 30 ottobre 2021, 16:20

di chiara grassini

Una prima nazionale toccante, originale e struggente quella di ieri sera andata in scena al Teatro del Giglio. Claudio Casadio ha saputo commuovere il pubblico in sala interpretando il ruolo di "Oreste. Quando i morti uccidono" nell'ambito del progetto Graphic Novel Theater.

Lo spettacolo ha affrontatato in tutta la sua delicatezza il tema della malattia mentale alternando momenti drammatici e comici a momenti di tenerezza di un uomo perso, abbandonato che disegna e non dorme mai in una stanza di orfanotrofio.

Sul palco pochi oggetti. una letto e una scrivania affiancati da uno schermo sul quale appaiono sotto forma di fumetto medici, dottori e infermieri. Oreste è solo, non ha nessuno. Dopo la morte della sorella e della madre e la partenza del padre per la Russia, scrive lettere alla fidanzata immaginaria che afferma di aver conosciuto al 'festival per matti' nel manicomio di Maggiano'.

Oreste coinvolge il pubblico, si cala nei panni del malato, interagisce con i personaggi e nonostante la complessitàdella vicenda riesce a strappare un sorriso allo spettatore. Canta "Parlami d'amore Mariù", dialoga con i fantasmi e da Imola vuole andare a Lucca, in Russia e poi sulla Luna.

"Ehi fratellino, ma sei sempre sveglio? Non ti fermi proprio mai. Me li fai vedere i tuoi disegni?", "Non sei stato molto fortunato povero Oreste! Con unpo' più di amore sarebbe andata in un altro modo", "Oreste sono dieci anni che sei i contatto telepatico con la Russia. Ma tu sei proprio sicuro che tuo babbo è la che ti aspetta?" e "E' andata male nella nostra famiglia, purtroppo!".

Sono le frasi che ripetono i fantasmi, il compagno di stanza che pensa di essere un ufficiale dell'ereonautica e tenuto priginiero in Italia.

Insomma, l'abbandono, l'amore negato, il etema della malattia mentale inviatano a riflettere mettendo in risalto la costante interazione tra teatro e fumetto.



Lo spettacolo di Francesco Niccolini e diretto da Giuseppe Marini con le illustrazioni di Andrea Bruno, farà tappa a metà novembre al teatro Due di Roma, al Teatro Puccini di Firenze rispettivamente il 3 e il 4 dicembre 2021 e proseguirà nel 2022. Per Poliniani Editore è stato realizzato un libro.