Lucca Comics 2021, svelati ospiti e novità

mercoledì, 20 ottobre 2021, 14:37

di chiara grassini

Tanti gli appuntamenti e molti gli ospiti. L'edizione di Lucca Comics&Games 2021 torna nelle vie del centro storico e dintorni con un'infinità di eventi e con una novità: il festival digital trasmesso in streaming dall'atelier Ricci per tutta la durata della manifestazione. Quest'anno, tra gli autori stranieri invitati, Frank Miller. Il 29 ottobre verrà proiettato il documentario "American genius" della regista Sillen Thomas e seguirà l'intervista curata dal festival digital dove tra l'altro sarà presente anche Roberto Recchioni.



Il 22 ottobre Paolo Bruni, in arte Pau, inaugurerà la mostra al palazzo delle Esposizioni, mentre Mahmood presenterà il suo libro "Olimpo sui sentieri dell'anima". Andrea Rock invece dialogherà con Caparezza, Pau e Simone Bianchi in occasione di "Music and Cosplay" in diretta dall'auditorium di San Romano per quattro giorni consecutivi.



Dal Palazzetto dello Sport le esclusive per Lucca Comics and Games 2021, cioè Funko Pop. L'area Japan allestita al polo fiere due novità: una sala proiezioni e due proiezioni speciali. Si tratta di Dynit e J-POP in collaborazione con Crunchyroll.



Nell'ex museo del fumetto Arcane League of Legend. Qui una mostra Arcane creatori di mondi e un'anteprima con sketch, istallazioni e originali. Il 7 novembre uscirà su Netflix la serie televisiva. Sempre nella stessa struttura "League of legends Wild Rift" e la street artit Alice Pasquini che interpreta i protagonisti della serie.



Si passa al mondo junior con Emanuela Pacotto con il suo libro "Favolananna"e poi tutta una serie di campfire ed eventi speciali ad essi legati. Lucca Comics and Games 2021 non finisce qui. Grandi eventi a villa Cosplay ospitate, eventi, parade egruppi per arrivare a Rai ragazzi day. La parade si svolgerà a villa Bottini dove i protagonisti della manifestazione saranno Marsha e Orso, Nina e Olga, tantoper citare alcuni esempi. Per non parlare di Halloweird, Pinocchio and friends che si svolgerà al cinema centrale.



Raplay offrirà un'amplia scelta e assai articolata, come ha sottolineato il vicedirettore Maurizio Imbriale. Da una parte gli eventi organizzati dal festival stesso, dall'altra quelli realizzati dalla piattaforma streaming rivolti ad un pubblico sia adulto che formato da giovani. A livello locale tre documentari inediti curati da Radice e Turconi, da Giacomo Bevilacqua e da Leo Ortolani con il suo graphic novel "Attila".



Per quanto riguarda Raiplay e in collaborazione con il museo di arti orientali di Brescia e Lucca Comics &Games, un documentario sul folklore giapponese e un altro sui mostri e le leggende dell'omonimo paese. Per finire uno sul gioco di ruolo e un close-up insieme a Pau dei Negrita e Simone Binchi intervistati da Luca Valtorta.



Il 31 ottobre Raiplay manderà inonda la prima visione dei due episodi di "Stalk" e saranno presenti il regista e gli interpreti principali. Rai4 invece ha annunciato che dedicherà due edizioni speciali al premio Lucca Comics Awards e al gioco dell'anno.



Al Real Collegio si potrà assistere ai tornei, alle dimostrazioni e ai giochi di ruolo e di carta. Mentre nell'ex cavallerizza si potranno sperimentare i giochi