Lucca Comics: al Real Collegio si diventa investigatori

giovedì, 28 ottobre 2021, 19:37

ronti al 55esimo anno di Lucca Comics & Games, che prende il via venerdì 29 ottobre (e prosegue fino a lunedì 1° novembre), con una cerimonia inaugurale alla presenza del Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:12

Per Lucca Comics 2021 saranno modificati i percorsi di ingresso e di uscita della stazione di Lucca. La scelta di riorganizzare gli accessi della stazione, condivisa con le autorità locali, è per far fronte alle esigenze di mobilità ed alla gestione dei viaggiatori

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:43

La Cna di Lucca è lieta di presentare la premiere del portavoce della Liguria di Cna Cinema ed Audiovisivo. Si chiama Vivo! ed è l’ultima produzione della MFL Film che porta la firma del regista Alfonso Cioce

giovedì, 28 ottobre 2021, 09:58

ADM con la Direzione Territoriale V per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria sarà presente per la prima volta al festival internazionale del fumetto, cinema d'animazione, illustrazione, gioco e serie tv “Lucca Comics & Games”

mercoledì, 27 ottobre 2021, 17:35

Due inediti appuntamenti per il nuovo format targato Rock & Games E due speciali firmacopie, in collaborazione con laFeltrinelli, per chi acquista in pre-order sui siti e-commerce lafeltrinelli.it e IBS.it l'edizione speciale in vinile di "Exuvia"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:24

La nuova edizione di Lucca Comics & Games, che inaugurerà venerdì 29 ottobre fino a lunedì 1 novembre, anche quest'anno ospiterà il programma dell'Area Movie, a cura di QMI, che si arricchisce di alcune imperdibili novità