Lucca Comics: al Real Collegio si presenta "Abbraccia un albero"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 10:58

Torna Lucca Comics & Games. Al via il prossimo 29 ottobre la quattro giorni lucchese dedicata al mondo del fumetto, ma non solo, in edizione light, ma dal claim più che esplicito: ...a riveder le stelle. E nell'anno dell'ideale ripartenza verso la normalità, anche Unicoop Firenze sarà presente alla manifestazione che richiama artisti e pubblico da tutta Italia. La Cooperativa gestirà uno spazio al Real Collegio dove sarà protagonista l'attenzione per l'ambiente, grazie all'intervento di un ospite speciale: il professor Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e scienziato di fama internazionale, che venerdì 29 ottobre alle 18 terrà un intervento sul futuro del pianeta e il contributo che possono dare gli alberi ad una mitigazione della problematica del cambiamento globale. Insieme al professor Mancuso, parlerà di cambiamento climatico e possibili strumenti per contrastarlo anche Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente.

Info e prenotazioni: sez.lucca@socicoop.it

Lo spazio Unicoop Firenze al Lucca Comics&Games2021

Unicoop Firenze sarà presente per tutta la durata della manifestazione, dal 29 ottobre al primo novembre, presso il Real Collegio. Al centro dello spazio il progetto "Abbraccia un albero, dai vita a un bosco" e la vendita di una selezione di prodotti Fior fiore e Vivi verde, oltre alla degustazione gratuita del caffè e di altri prodotti presenti nei punti vendita Coop.fi.

All'interno dell'allestimento presente anche una postazione di realtà virtuale, con un visore che permetterà di vedere e vivere in 3d la zona oggetto della campagna Abbraccia un albero: un'area ex-industriale nel Comune di Montopoli Valdarno, lungo la Firenze- Pisa-Livorno. Grazie ad un video interattivo realizzato da Informatore con ETT sarà infatti possibile calarsi direttamente nell'area dell'intervento, vedere lo stato dello spazio all'inizio del progetto e attraverso una serie di rendering animati scoprire come sarà il bosco al termine delle piantagioni e dopo che gli alberi saranno cresciuti.