Lucca Comics: anche il rap protagonista con Ensi

mercoledì, 27 ottobre 2021, 17:35

Due inediti appuntamenti per il nuovo format targato Rock & Games E due speciali firmacopie, in collaborazione con laFeltrinelli, per chi acquista in pre-order sui siti e-commerce lafeltrinelli.it e IBS.it l'edizione speciale in vinile di "Exuvia"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:24

La nuova edizione di Lucca Comics & Games, che inaugurerà venerdì 29 ottobre fino a lunedì 1 novembre, anche quest'anno ospiterà il programma dell'Area Movie, a cura di QMI, che si arricchisce di alcune imperdibili novità

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:15

È stato presentato oggi l’11° treno Rock, dei 29 destinati alla Regione. Il nuovo mezzo entrerà in servizio sulle linee della Toscana, in occasione del Festival Lucca Comics & Games

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:07

Comics&Science, progetto di divulgazione scientifica a fumetti patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che dal 2012 collabora con Lucca Comics&Games con incontri dedicati al fumetto e alla scienza, non mancherà all’edizione 2021 della kermesse lucchese

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:19

Controlli serrati, massima cautela e precauzione per un Lucca Comics &Games in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid 19. E' quanto emerso dall'incontro di questa mattina in prefettura

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:15

Il nuovo calendario della guardia costiera si presenta al Lucca Comics & Games con le illustrazioni di Maupal e la voce di Lucca Ward