Lucca Comics & Games 2021: "La giornata del 1° Novembre è dedicata ai più piccoli insieme a Rai"

domenica, 31 ottobre 2021, 15:32

Volge al termine lunedì 1° novembre Lucca Comics & Games, che per il 55° anno ha portato nel capoluogo toscano 4 giorni dedicati al fumetto, al gioco, allo storytelling, al cinema, alle serie tv e alle mitologie contemporanee

domenica, 31 ottobre 2021, 12:04

La Forza Armata coordinata dall'Istituto Geografico Militare è presente alla manifestazione con eventi contestualizzati all'evento ed un nuovo dispositivo promozionale: novità di questa edizione è la presentazione di due fumetti e la presenza del Veicolo Tattico Medio Multiruolo ORSO in versione ambulanza

sabato, 30 ottobre 2021, 16:30

Secondo giorno di Lucca Comics. Ospiti importanti ed eventi di richiamo hanno fatto prevedere un afflusso di pubblico maggiore. Difficile scegliere la maschera più bella: ai nostri lettori l'ardua sentenza. Photogallery by Ciprian Gheorghita

sabato, 30 ottobre 2021, 16:20

Una prima nazionale toccante, originale e struggente quella di ieri sera andata in scena al Teatro del Giglio. Claudio Casadio ha saputo commuovere il pubblico in sala interpretando il ruolo di "Oreste. Quando i morti uccidono" nell'ambito del progetto Graphic Novel Theater

sabato, 30 ottobre 2021, 16:12

Una platea piena per Roberto Saviano al teatro del Giglio: presentato "Sono ancora vivo", il graphic novel edito da Bao publishing e illustrato da Asaf Hanuka

venerdì, 29 ottobre 2021, 17:18

Una giornata di festa per la città di Lucca: le mascherine hanno ceduto il passo alle maschere e la socialità ha vinto sulla diffidenza. I colori e i sorrisi della prima giornata di Comics & Games. Photogallery by Ciprian Gheorghita