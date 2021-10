Comics



Lucca Comics & Games: voce ai giovani con Pow3r e Unicef

martedì, 26 ottobre 2021, 16:38

L'Unicef Italia e lo streamer Pow3R a Lucca Comics & Games, in una speciale collaborazione dedicata al mondo dei giovani e del gaming.

Pochi mesi fa l'UNICEF ha lanciato U-Report Italia, una piattaforma digitale di sondaggi online, che nel mondo conta 18 milioni di utenti (chiamati U-Reporters) in 88 paesi, pensata proprio per i più giovani. Con una registrazione anonima e gratuita, gli utenti (tra i 14 e i 30 anni) possono far sentire la loro voce, esprimere idee, dare forza alle loro opinioni.

Durante i lockdown imposti dalla pandemia di COVID-19, sono stati proprio gli under 30 i più colpiti dalle restrizioni e dall'isolamento. C'è chi ha scelto di affrontare dubbi, paure e solitudine andando a cercare conforto in una passione condivisa, da poter vivere insieme anche a distanza: i videogames. Per iniziare a parlarne e a raccogliere storie, aneddoti e punti di vista, a Lucca Comics & Games nasce una collaborazione tra UNICEF e Giorgio Calandrelli aka Pow3r.

E proprio il Festival ospiterà due eventi esclusivi che vedranno al centro l'UNICEF, i ragazzi e lo streamer (e giocatore professionista) più famoso d'Italia.

Studio Streaming - Atelier Ricci

In diretta sul canale Twitch di Lucca Comics & Games

Quattro chiacchiere con... Kurolily

Giorgio Calandrelli aka Pow3r

Sabato 30/10

Dalle 10:45 alle 11:15/11:20

Teatro Del Giglio

Un evento speciale che vedrà Pow3r in dialogo con il Direttore dell'UNICEF Italia Paolo Rozera, affiancati da Emilio Cozzi, giornalista ed esperto di cultura videoludica

Sabato 30/10

Dalle 15.30 alle 16.30

Giorgio Calandrelli aka POW3R sarà il promotore ufficiale del nuovo sondaggio U-Report Italia dedicato ai videogiocatori!