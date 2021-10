Lucca Comics, appuntamento nel Salone del Vescovato con ‘Kerigma!’

Altri articoli in Comics

mercoledì, 20 ottobre 2021, 14:37

L'edizione di Lucca Comics&Games 2021 torna nelle vie del centro storico e dintorni con un'infinità di eventi e con una novità: il festival digital trasmesso in streaming dall'atelier Ricci per tutta la durata della manfestazione

venerdì, 8 ottobre 2021, 19:24

Aperte da questo week-end le mostre di Palazzo Ducale: sono accessibili a ingresso libero dal 9 al 28 ottobre e ad accesso consentito ai soli possessori del biglietto di ingresso nei giorni del festival, dal 29 ottobre al 1° novembre

mercoledì, 6 ottobre 2021, 16:33

Dopo il Comandante Mark, anche la serie a colori dedicata ad un altro eroe bonelliano, Mister No, il personaggio creato da Guido Nolitta, nome d'arte dello stesso Sergio Bonelli, in uscita tutte le settimane abbinato alla Gazzetta dello Sport, viene colorato da un giovane illustratore lucchese, Marco Di Grazia, che...

martedì, 5 ottobre 2021, 17:27

Lucca apre ai temporary store per questa edizione di Lucca Comics and Games, ma lo fa ponendo alcuni limiti che dovranno servire a garantire numeri contenuti per la città che si appresta a vivere nuovamente in presenza, e in sicurezza, una delle sue manifestazioni più partecipate

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:11

Le premesse sono state gettate nel 2020, quando Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, ha partecipato a Lucca ChanGes, l'edizione segnata dalla pandemia di Lucca Comics & Games

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:03

L'ora X è scattata alle 15 del 21 settembre, quando si sono aperte le prevendite on line per il festival Lucca Comics & Games 2021. Nel giro di 24 ore sono stati venduti oltre la metà dei biglietti disponibili per i quattro giorni: quasi 50 mila su 80 mila