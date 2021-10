Comics



Mauro Corona presenta il graphic novel "L'ombra del bastone" al Giglio

domenica, 31 ottobre 2021, 23:05

di chiara grassini

Mauro Corona non le manda a dire: la sua schiettezza conquista il palco del Giglio dove ha presentato il graphic novel "L'ombra del bastone" tratto dall'omonimo romanzo. Il libro, tradotto in fumetto e illustrato dal figlio Matteo, racconta il paese di Erto basandosi su un'antica leggenda tramandata dal nonno.

"E' imbarazzante per un padre presentare il lavoro del figlio; è molto difficile, ma lo si fa per affetto" ha affermato lo scrittore intervistato da Gina Truglio, titolare della libreria Ubik di via Fillungo.

L'autore durante la presentazione ha affermato di essere rimasto stupito dal modo di disegnare del figlio oltre a ripercorrere il suo vissuto.

"Ho fatto un ritratto di Erto - ha dichiarato Corona senior - Qui ho trovato tanti nemici. Se vivo lì è perché le mie radici sono impiantate nel mio paese nella memoria e nell'infanzia. Erto significa ripido e scosceso non solo nel terreno, ma anche dentro".

Il noto scrittore si occupa anche di scultura e dal palco del Giglio ha voluto sottolineare che fa sculture da regalare ai bambini dalle "facce tristi" dopo aver dato la parola a Matteo che si è soffermato sulla figura della strega Melissa. Quest'ultima, seconda una vecchia tradizione "porta sventura agli uomini che non prendono posizioni".

A fine intervista a Mauro Corona sono state regalate due caricature che martedì prossimo, durante la trasmissione di Cartabianca su Raitre, mostrerà a Bianchina, cioè alla giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer.