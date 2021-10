Poste Italiane partecipa a “Lucca Comics & Games 2021”

Altri articoli in Comics

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:19

Controlli serrati, massima cautela e precauzione per un Lucca Comics &Games in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid 19. E' quanto emerso dall'incontro di questa mattina in prefettura

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:15

Il nuovo calendario della guardia costiera si presenta al Lucca Comics & Games con le illustrazioni di Maupal e la voce di Lucca Ward

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:53

In occasione della manifestazione (29 ottobre – 1° novembre) NeN apre "La Casa distratta" nel Loggiato di Palazzo Pretorio. Un appartamento-installazione che ha l'obiettivo di sensibilizzare sui comportamenti scorretti legati all'uso dell'energia

mercoledì, 27 ottobre 2021, 10:58

Torna Lucca Comics & Games. Al via il prossimo 29 ottobre la quattro giorni lucchese dedicata al mondo del fumetto, ma non solo, in edizione light, ma dal claim più che esplicito: ...a riveder le stelle

martedì, 26 ottobre 2021, 16:38

L'Unicef Italia e lo streamer Pow3R a Lucca Comics & Games, in una speciale collaborazione dedicata al mondo dei giovani e del gaming

martedì, 26 ottobre 2021, 13:53

Il festival sempre più "ecofriendly" grazie anche ai bicchieri riutilizzabili si aggiudica il bollino "Zero Waste Italy" anche per l'edizione 2021