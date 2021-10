Comics



Presentato 'Kerygma!', il gioco ispirato agli atti degli apostoli

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:47

di barbara ghiselli

Presentato ufficialmente, questa mattina, durante una conferenza stampa, il gioco Kerygma! ispirato agli Atti degli Apostoli. Insieme all'ideatore iniziale, l'evangelico Mauro Granducci, erano presenti: l'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, Andrea Squilloni del cda di Lucca Crea, Domenico di Giorgio autore della dV Giochi e Luigi Ferrini, noto game designer. Ha coordinato il panel Tiziano Antognozzi di Lucca Crea. Kerigma! è stato creato infatti in collaborazione con l'Arcidiocesi di Lucca e dV Giochi, da un'idea di Granducci poi condivisa e sviluppata da esperti (credenti e non credenti) di Lucca Crea. Si tratta di un prototipo avanzato che sarà testato durante Lucca Comics&Games da gruppi di giovani.

Come ha spiegato monsignor Paolo Giulietti: "Nelle settimane immediatamente successive all'edizione 2019 di Lucca Comics and Games ci è venuta l'idea di progettare questo gioco, dato che crediamo che l'attività ludica abbia un potere aggregante e inclusivo. Abbiamo così riunito un gruppo di progettazione, ecumenico ed eterogeneo per competenze e provenienze che ha effettuato prove, riunioni, affinamenti delle dinamiche del gioco, per arrivare a produrre un prototipo che sarà presentato e testato durante Lucca Comics & Games 2021".

Come è stato evidenziato da Ferrini: "Kerygma! è un gioco che attiva meccanismi di competizione tra i partecipanti che avranno l'obiettivo di predicare il Vangelo, diffondendo più e prima degli altri il messaggio cristiano nelle città e nelle regioni attorno al Mediterraneo, rappresentato su un tabellone, su cui si muoveranno le pedine. Può essere giocato anche da 12 persone insieme". "È stato anche studiato un corposo elenco di avvenimenti, tratti dalla Bibbia e dalle fonti storiche, - ha ricordato di Giorgio - per creare situazioni divertenti e occasioni di riflessione. Infatti nel I secolo, gli apostoli percorsero le città dell'impero romano per annunciare il Vangelo a ebrei e pagani, incontrando ambienti diversi, vivendo situazioni di conflitto, servendo i poveri".

Quali sono le caratteristiche del gioco? Ogni giocatore o squadra rappresentano un apostolo e una scuola di pensiero che vuol primeggiare nella predicazione. Se anche il corso del gioco non risponderà necessariamente al filo cronologico della narrazione degli Atti degli Apostoli, tutte le azioni proposte risulteranno comunque fedeli, anche nei nomi dei personaggi. In tal modo i giocatori potranno conoscere episodi e modalità della evangelizzazione originaria, che sono significativi ancora oggi, soprattutto per i giovani, cui in particolare, ma non solo, Kerygma! si rivolge. Non si tratta di acquisire nozioni, ma di vivere un'esperienza interattiva che riguarda anche aspetti poco noti della predicazione degli Apostoli. Non dimenticando che, in alcuni frangenti che possono verificarsi nel gioco, la condivisione e il servizio possono accrescere il punteggio dei concorrenti.

Per giocare con il prototipo avanzato di Kerygma! durante Lucca Comics&Games è ancora possibile iscriversi ai test che si svolgeranno nel salone del vescovato di Lucca sabato 30 e domenica 31 ottobre dalle 15 alle 18. Per partecipare ai test basta avere più di 13 anni, compilare il form di iscrizione su www.diocesilucca.it/giovani e avere il green pass.