Roberto Saviano presenta il graphic novel "Sono ancora vivo"

sabato, 30 ottobre 2021, 16:12

di chiara grassini

Una platea piena per Roberto Saviano al teatro del Giglio: presentato "Sono ancora vivo", il graphic novel edito da Bao publishing e illustrato da Asaf Hanuka. Tanti i giovani in attesa di un autografo e applausi sentiti all'arrivo dell'autore sul palco che ha salutato i suoi fans.

Intervistato da Agnese Pini, Saviano ha affermato che raccontare la sua vita a parole non sarebbe stato semplice ma grazie al disegno e al fumetto tutto ciò è stato reso possibile.

"Raccontare questa storia significa spogliarsi e reinventarsi una possibilità di vita - ha affermato -. Mi ha aiutato molto l'emozione creativa, l'immaginazione è prestata e mi fa sentire meno dolore".

L'opera affronta diverse tematiche partendo dalla famiglia associata a oggetti ricorrenti man mano che si procede con la lettura. La bicicletta, ad esempio, ricorda la figura paterna che metteva il figlio nel cesto quando si recava nelle campagne di Paestum. La madre mineralogista viene rappresentata con il diamante, cioè definita come"una pietra che taglia la crosta terrestre" ma al tempo stesso fragile.

Dal contesto familiare l'intervista si è spostata su New York e Saviano ha raccontato aneddoti ed esperienze di vita per far capire meglio ai lettori cosa significa vivere sotto scorta.Quando è andato allo zoo di New York a vedere un gorilla una bambina gli lancia un pallone.

"Quasi mi spavento in quel momento - riportato - è come se avessi reimparato a giocare a palla nele vie del Bronx. Il rumore della metropitana mi ha stupito perchè non ero più abituato, ora sì".

Tra gli altri temi quello della libertà e della paura con particolare attenzione ad scene e a episodi che lo scrittore ha vissuto di persona durante la sua adolescenza come l'omicidio avvenuto fuori da una ricevitoria.



Asaf Hanuka, ovvero l'illustratore del fumetto, è riuscito attraverso la grafica, a trasmettere realismo e creatività nel disegno. E il motivo per cui Saviano ha pubblicato "Sono ancora vivo"? Semplice: "E' un tentativo di dire che ho paura e mostro le mie debolezze senza aspettarmi una risposta di forza. Voglio riprendermi la mia vita e prima di tutto devo mettere in ordine molte cose".