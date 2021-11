Comics



Ancora pioggia sui Comics

lunedì, 1 novembre 2021, 16:46

di gabriele muratori

E come quasi ogni anno, purtroppo puntuale, l'acqua cade sopra la città e di conseguenza bagna la fiumana dei visitatori di LuccaComics&Games. "Comics bagnati, Comics fortunati", potrebbe essere il caso di citare, ma se fossero state tutte giornate di tempo bello, di certo, a nessuno degli amanti del festival del fumetto e dell'animazione sarebbe dispiaciuto, anzi. Una sorta di "maledizione" che quasi tutti gli anni rovina (si fa per dire) l'annuale festa che si tiene nella città dell'arborato cerchio.

Se la memoria non inganna, nel ritorno in centro storico dell'epica edizione, quindi nell'anno 2006, la pioggia è caduta abbondante in alcuni dei 4 giorni, come pure nella seguente del 2007, dividendosi entrambe con i restanti due giorni ciascuna di cielo nuvoloso ma senza precipitazioni. Nell'anno 2008, l'edizione inizia male. Pioggia battente durante il primo giorno, tanto che in contemporanea con la manifestazione vengono diramati stati di allerta e con problematiche sul territorio. Timido sole offuscato dalle nuvole poi, per i tre giorni seguenti. Nel 2009, si inaugura l'edizione sperimentale "allungata" a 5 giorni, e per tutta la manifestazione splende il sole pieno. Anno 2010, un violento alluvione interminabile, chiude e rovina l'ultimo giorno, dopo tre giorni di nuvole e poco sole, e molti cosplay fanno dietro front ancor prima di giungere a Lucca. Qualche nuvola nel 2011 con debole pioggerellina, mentre anche nel 2012 il sole è quasi pieno. Altra edizione disturbata dall'acqua intermittente nell'edizione del 2013, mentre invece nel 2014, il sole torna finalmente a splendere per tutta la durata della fiera. Pioggia nella prima mattina del 2015, poi ancora sole estivo già dal pomeriggio e per i seguenti 3 giorni, come pure nel 2016 con 5 giorni completamente assolati e dove la pioggia tarda ad arrivare e alluviona la città solo il giorno dopo la fine dei Comics. Sole pieno anche nel 2017, che già ha premiato l'epico concerto dei Rolling Stone di settembre. Leggera pioggerellina intermittente ancora nell'edizione del 2018, tanto che, nel 2019, altre giornate con precipitazioni temporalesche, fanno girare voci di proposte per anticipare l'edizione alla stagione estiva. Salta materialmente l'edizione dell'anno 2020 a causa della pandemia, ed i comics si svolgono solo via web. Pioggia presente comunque per alcune delle 4 giornate, che bagnano quell'unica decina di cosplay giunti comunque nella nostra città a portare un po di allegra malinconia. Anno 2021, riparte l'edizione dopo lo stop, e la pioggia cade solo oggi nell'ultimo giorno. Solo 4 giorni di una manifestazione, quest'anno, purtroppo limitata e che ovviamente non raggiunge i numeri degli anni precedenti. A metà pomeriggio la gente inizia a defluire e fare rientro a casa. Domani inizia il conto alla rovescia per l'edizione 2022, e la festa per la grande rinascita di LuccaComics&Games è solo rimandata.