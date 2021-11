Comics



Asta di beneficenza dell'Area Performance Onlus, il grande cuore di Lucca Comics & Games

lunedì, 1 novembre 2021, 17:39

Ogni anno l'Area Performance Onlus a Lucca Comics & Games organizza con i più grandi artisti e illustratori fantasy, ospitati quest'anno nella chiesa dei Servi, un'asta di beneficenza degli originali realizzati per l'occasione.

In collaborazione con Catawiki saranno battute le opere degli artisti ospiti al festival: occasione quasi unica per avere a casa opere di autori del calibro di LRNZ, Turconi, Bertolucci e per sostenere progetti di grande solidarietà. Quest'anno la raccolta andrà a beneficio dei progetti realizzati da Emergency o dal Sistema Sanitario Nazionale. Quest'anno è stato possibile partecipare anche online grazie alla diretta streaming sul canale Twitch di Nerdcore.it

Nel 2020 l'iniziativa ha raccolta fondi online tramite Catawiki per il Sistema Sanitario Toscano, per circa 14 mila euro, destinandoli in particolare per il potenziamento dei punti di accesso alle strutture ospedaliere.

A dare il via all'asta il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini insieme alla presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi, al vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Raffaele Domenici e al direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina.