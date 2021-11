Comics



Comics, svelati i vincitori dei premi talent scouting

martedì, 2 novembre 2021, 08:51

Anche quest’anno, continua l’impegno di Lucca Comics & Games nella valorizzazione e comunicazione degli autori emergenti nei diversi ambiti della cultura pop che compongono l’universo del Festival. Durante la manifestazione, infatti, sono stati annunciati i vincitori dei concorsi Premi Talent Scouting Lucca Project Contest e Miglior Gioco Inedito ed è stato presentato il volume ufficiale del vincitore della scorsa edizione del Premio Illustrazione Editoriale Livio Sossi. Tre riconoscimenti che concretizzano in maniera tangibile il supporto agli autori esordienti, dando spazio e reali opportunità a idee creative e inedite.

In questa edizione la giuria del Lucca Project Contest – dedicato agli aspiranti fumettisti – ha accolto lo stimato direttore generale della Pinacoteca di Brera e dell'annessa Biblioteca Braidense James Bradburne, che insieme all’art director di Edizioni BD Giovanni Marinovich e al fumettista Giuseppe Camuncoli fumettista, hanno assegnato il primo premio a Elena Migliorini e al suo20 NODI. Organizzato in collaborazione proprio con Edizioni BD, il Premio mette in palio un contratto per la realizzazione dell’opera con un compenso di 2000 euro lordi. Come raccontano i giurati “Il progetto ci ha conquistato unanimemente con un segno grafico personale, delicato e potente al tempo stesso, una caratura narrativa modulata su frequenze emozionali molto profonde, e un promettente potenziale editoriale. 20 Nodi presenta un ventaglio di sfumature psicologiche e narrative di cui vedremo con piacere lo sviluppo. Ora infatti, come diciamo sempre in premiazione, ‘sotto a macinare tavole’.” La Giuria ha anche assegnato due Menzioni speciali. Una a Cangrejo Rojo di Alessandro Casotti, per “la completezza dell'autore, che esplorando temi personali è sicuro di uno stile che guarda oltralpe ma con una voce molto propria, ha colpito la giuria. Alessandro Casotti è pronto per il mestiere”. La seconda a The Bartender di Arjuna Foti, perché “con una sintesi grafica sperimentale e un segno spettacolare, The Bartender salta all'occhio e non può lasciare indifferenti. La fusione tra un gesto tecnico che sa di carboncino e grafite, chiaroscuri drammatici e tratteggio espressivo rende Arjuna Foti un autore di cui sentiremo parlare.”

L’impegno di Lucca Comics & Games continua anche nel settore Gioco con il concorso Gioco Inedito – Miglior Proposta di Gioco, organizzato in collaborazione con dV Giochi e in partnership con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per il 2021 il tema del concorso è stato l’Arte Contemporanea Italiana e il primo premio è stato assegnato a Il Curatore di Luca Rosa, che sarà pubblicato e distribuito con il nome di ArtLink! – Farnesina, diventando uno strumento di approfondimento e conoscenza della Collezione Farnesina, la raccolta d’arte contemporanea custodita presso la sede del Ministero, che include capolavori di Maestri italiani del XX secolo come Marini, Campigli, Accardi, Perilli, Vedova, Pistoletto, Chia e molti altri.

A testimoniare l’importanza del concorso come strumento di divulgazione dell’arte è stato chiamato come Presidente Onorario per l’anno 2021 il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, che, come da tradizione, ha provato i giochi finalisti insieme alla Giuria del concorso e ha decretato il vincitore.

Fino al 7 febbraio 2022 è ancora aperto il bando dell’edizione 2021 del Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi” indetto da Lucca Comics & Games, in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e Book on a Tree, finalizzato alla realizzazione di un albo illustrato a partire da un testo inedito proposto dall’organizzazione. Il premio è dedicato alla memoria del Prof. Livio Sossi (Trieste, 1951-2019), tra i massimi esperti di illustrazione e letteratura per ragazzi, docente universitario, saggista, promotore del libro e della cultura per l’infanzia, nonché Presidente di Giuria del Concorso Lucca Junior fin dalla sua prima edizione nel 2007. Proprio durante Lucca Comics & Games 2021 è stato presentato in anteprima il secondo albo illustrato nato dal concorso: I cavalieri delle buone maniere edito da Kite Edizioni ed illustrato da Emanuele Benetti, vincitore dell’edizione 2020 del Premio, su testi di Pierdomenico Baccalario.