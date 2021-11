Comics



"I Comics devono restare dentro le Mura"

domenica, 21 novembre 2021, 19:13

Cresce il malcontento anche dopo la fine della rassegna del fumetto 2021 tra i ristoratori della zona di piazza Anfiteatro-Via Fillungo per lo spostamento di alcuni stand al Polo Fieristico di Sorbano del Giudice.

Nei prossimi giorni si riuniranno alcuni titolari di esercizi pubblici, ristoranti e caffè che non hanno gradito l'organizzazione dei Comics di quest'anno dove, a loro avviso, si è privilegiata, soprattutto, la zona di piazza S. Michele, Piazza Napoleone evitando di dare un contributo di visitatori piazzando gli stand anche, ad esempio, in piazza San Francesco, piazza Anfiteatro, piazza San Frediano. "Con la scusa della pandemia - ha commentato un ristoratore - si è approfittato della situazione spostando fuori dalle Mura di Lucca parte dei Comics come si stava tentando di fare già da tempo senza riuscirvi. La verità è che passando davanti alla passerella, e al di là, ho visto con i miei occhi centinaia di persone che aspettavano la navetta per andare a Sorbano del Giudice al Polo Fieristico. Ma qual è il senso? Evidentemente volevano imporre a tutti i costi il Polo Fieristico per gli interessi di qualcuno o di qualcosa in particolare. E a noi questo non va bene. I Comics devono rimanere sulle Mura e dentro le Mura".