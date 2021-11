Comics



Lucca Comics: gli artisti ringraziano pubblico e organizzatori

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:01

Lucca Comics & Games, edizione 2021 ...a riveder le stelle: light si è appena archiviata e dai social arrivano i ringraziamenti a pubblico e organizzatori dai tanti artisti che hanno animato Lucca nei quattro giorni di eventi.

"A Lucca ho ritrovato una parte della meraviglia perduta – le parole sono del cantante Caparezza che ha pubblicato su Istagram una sua foto insieme al disegnatore Simone Bianchi - Ringrazio di cuore il leggendario Simone Bianchi e tutto lo staff di Lucca Comics & Games, i ragazzi che hanno partecipato agli incontri e tutte le figure professionali che col loro entusiasmo hanno ridato vita a questa creatura. È stato un fumetto! Alla prossima" (https://www.instagram.com/p/CVyA8p5I2Ph/?utm_medium=copy_link)

"La Lucca in cui sono stato meglio forse di sempre – scrive il disegnatore Roberto Recchioni su Facebook -, nonostante avessi fatto un programma pensato per uno con due gambe e invece ne ho una e mezza. Ho venduto tanti fumetti senza alcuna tensione, ho partecipato a begli incontri ed eventi, le mie cose nelle varie mostre mi piacevano e stavano accanto a cose bellissime, ho parlato solo con gente che amo e stimo e incontrato tanti lettori. Ringrazio tutto lo staff di Lucca Comics & Games e tutti gli amici e colleghi. Bello e felice. Non potevo chiedere di più". (https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158513805147916&set=a.119119927915)

"(omissis)...Il tempo, durante i Comics, scorre diversamente dal normale – scrive Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil - . A fine fiera non si capisce se le giornate siano volate via in un soffio o se una dimensione parallela ci abbia assorbiti tutti per un mese, tanto intense sono le sensazioni e tante sono le cose da fare e vedere. Tornare a Lucca insieme ai Lacuna Coil (anche se ridotti in formazione e senza poter suonare) é sempre emozionante. Ci vediamo l'anno prossimo, Lucca Comics...ho giá iniziato il conto alla rovescia!" (www.facebook.com/cristinascabbiaofficial/posts/446011546881068).

Andrea Rock scrive sui social: "...È stato splendido poter raccontare liberamente le mie due poi grandi passioni: musica e fumetto. L'esperimento Rock'N'Comics è perfettamente riuscito grazie alla disponibilità degli artisti presenti e al calore del pubblico nelle sale. Voi c'eravate? Io ho ancora il cuore gonfio di emozioni. Grazie". (https://www.instagram.com/p/CVzyTjqL63e/?utm_medium=copy_link)

"È stato tutto bellissimo – ringrazia su FB Walter Leoni, accompagnando i saluti con una vignetta autoironica -. Grazie a chi mi ha supportato, indirizzato, cercato, riempito di gentilezze, a chi mi ha fatto compagnia, a chi mi ha mostrato il proprio apprezzamento, a chi mi ha sopportato e mi ha fatto sentire parte di una comunità". (https://www.instagram.com/p/CVz08rmszbl/?utm_medium=copy_link)

...e intanto Jason Reitman, regista di Ghostbusters Legacy ha pubblicato sui social un foto dell'auto utilizzata dagli acchiappafantasmi, parcheggiata in piazza del Giglio.