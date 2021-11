Maupal illustra il calendario 2022 della guardia costiera

Comics



lunedì, 1 novembre 2021, 16:46

di chiara grassini

La guardia costiera presenta il calendario 2022 all'auditorium del Suffragio: Mauro Pallotta, in arte Maupel, illustra i disegni. Mentre Luca Ward da voce e anima i protagonisti.

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio della regione Toscana e del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il comandante Cosimo Nicastro ha spiegato come è nata l'idea di collaborazione tra la guardia costiera e lo street artist Maupel. Inizialmente è stato difficile rappresentare ilo corpo militare sotto forma di fumetto, ma tutto è andato a buon fine.

Il ricavato della vendita sosterrà o lavoro dell'Unicef Italia per proteggere tutti i bambini e le bambine in Afghanistan (dieci milioni che hanno bisogno di aiuto)..

Nel corso della mattinata è intervenuto in collegamento Andrea Iacomini, portavoce Unicef il quale ha affermato che tra l'organizzazione e la guardia costiera si è stretta una buona alleanza.

"Credo molto nelle istituzioni - ha dichiarato Luca Ward dal palco del Suffragio e intervistato dalla giornalista Rai Roberta Ammendola -. Il corpo delle capitanerie di porto ci fanno capire il lavoro che svolgono, cioè una straordinaria capacità di comunicazione".

L'attore e doppiatore da anni è vicino all'ente pubblico e lo "ha accompagnato in varie campagne di comunicazione sulla sicurezza". Ogni protagonista del calendario ha riportato le sue esperienze come il pilota di elicotteri durante una regata competitiva e la biologa "entrata a lavorare per amore del mare". E' il caso del soccorritore della guardia costiera e del sommozzatore che a Rio Marina ( Isola d'Elba) si è immerso a 20/30 metri di profondità dove ha trovato le reti fantasma. Qui uno scorfano è rimasto intrappolato e, per liberarlo, è stata tagliata la rete. C'è chi si occupa di pesca illegale durante la notte. L'equipaggio trascorre molto tempo in mare senza mai fermarsi.

Il calendario, illustrato da Maupal, si rivolge ai giovani con ottimismo e fiducia e può essere considerata un'opera d'arte tra immaginazione e verosimiglianza con un tocco di ironia da parte del disegnatore.

