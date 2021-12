Profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio Bertieri

Altri articoli in Comics

domenica, 5 dicembre 2021, 19:19

I lettori di fumetti in Italia verso i 9 milioni: giovani (ma non solo), più uomini che donne e amanti di ogni tipo di libro. A Più libri più liberi la ricerca di AIE in collaborazione con Lucca Comics&Games

domenica, 21 novembre 2021, 19:13

Cresce il malcontento anche dopo la fine della rassegna del fumetto 2021 tra i ristoratori della zona di piazza Anfiteatro-Via Fillungo per lo spostamento di alcuni stand al Polo Fieristico di Sorbano del Giudice

venerdì, 5 novembre 2021, 15:56

Casio Vintage, Official Time Keeper di Lucca Comics & Games 2021, ha celebrato il modello A100, remake dello storico F-100, con tre appuntamenti il 31 ottobre

giovedì, 4 novembre 2021, 08:26

Anche quest'anno i volontari dell'associazione "Mondo Libero dalla Droga" sono stati presenti a Lucca Comics & Games per informare i giovani sui pericoli delle droghe, il che include alcool e abuso di farmaci

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:15

Grande successo della quarta edizione dell’Anime Vocal Contest – ribattezzato dalla stampa “il Sanremo del Fantasy” – che si è tenuto a Lucca Comics & Games presso la prestigiosa location dell’Auditorium San Francesco, organizzato da Red Phoenix con la direzione artistica di DJ-V, trasmesso anche in diretta tv da Supersix

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:01

Lucca Comics & Games, edizione 2021 ...a riveder le stelle: light si è appena archiviata e dai social arrivano i ringraziamenti a pubblico e organizzatori dai tanti artisti che hanno animato Lucca nei quattro giorni di eventi