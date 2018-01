Il dolore di Confcommercio per la scomparsa di Umberto Andreoni

Altri articoli in Confcommercio

giovedì, 25 gennaio 2018, 17:42

Slitta l’incontro pubblico in programma domani alle 17 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca, promosso dall’associazione e che avrebbe dovuto registrare la presenza del senatore uscente Andrea Marcucci e del consigliere regionale Stefano Baccelli

mercoledì, 24 gennaio 2018, 12:14

Sosta gratuita negli stalli blu durante i giorni feriali, per favorire l'afflusso di persone in città durante il periodo di bassa stagione turistica, il momento più difficile dell'anno dal punto di vista commerciale. A chiederla è Giovanni Martini, presidente della Commissione centro storico di Confcommercio

martedì, 23 gennaio 2018, 12:24

Si è tenuta lunedì sera a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca, una riunione del consiglio direttivo interprovinciale dell'associazione, composto dai componenti di giunta e dai presidenti dei vari sindacati. Fra i temi toccati nel corso della serata c'è stato anche un focus sulla questione – viabilità e collegamenti in...

martedì, 16 gennaio 2018, 11:27

Ampia partecipazione al seminario organizzato ieri (lunedi) da Confcommercio Lucca sulle nuove normative in materia di sacchetti per le attività commerciali. Sono tanti gli imprenditori che hanno voluto partecipare per capire cosa cambia rispetto al regime precedente e quali sono le conseguenze del mancato ottemperamento alla legge

lunedì, 15 gennaio 2018, 10:42

Un corso barman con 10 postazioni per una formazione personalizzata: è l'ultima idea di Confcommercio Lucca rivolta a chi vuole intraprendere questa professione sempre più richiesta

venerdì, 12 gennaio 2018, 12:19

Continuano le novità per il mondo di chi effettua compravendita di oro usato. Dal 15 gennaio sarà attiva l'area dedicata agli operatori compro oro su portale OAM per una prima fase di registrazione necessaria in vista dell'iscrizione nel registro la cui operatività occorre però attendere i tempi detati dall'emanazione dell'atteso...