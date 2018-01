Confcommercio



Martini (Confcommercio): "Sosta gratuita nei giorni feriali per la bassa stagione"

mercoledì, 24 gennaio 2018, 12:14

Sosta gratuita negli stalli blu durante i giorni feriali, per favorire l'afflusso di persone in città durante il periodo di bassa stagione turistica, il momento più difficile dell'anno dal punto di vista commerciale. A chiederla è Giovanni Martini, presidente della Commissione centro storico di Confcommercio.



"Lo scorso 28 novembre – spiega Martini -, come ogni anno, abbiamo presentato a tempo debito una richiesta protocollata all'attenzione dell'assessore Celestino Marchini per richiedere misure capaci di incentivare la presenza di persone in centro storico durante le festività natalizie. La risposta come noto è stata negativa, ma in quella circostanza l'assessore Marchini si è preso con noi l'impegno di concedere incentivi alla sosta per il periodo di bassa stagione turistica".



"Adesso ci siamo – prosegue Martini -: il superamento dell'Epifania ha di fatto segnato l'inizio del periodo più difficile dell'anno dal punto di vista turistico e commerciale, che andrà avanti sino alla Pasqua. I risultati sono già evidenti e sotto gli occhi di tutti: durante i giorni feriali la città è desolatamente e costantemente vuota e tutte le attività commerciali ne risentono, andando in enorme sofferenza. Problema, questo, ancor più amplificato quando piove o fa freddo: in quei casi la città diventa praticamente deserta".



"Riteniamo dunque – insiste il presidente della Commissione – che sia il momento per l'assessore di tener fede all'impegno preso a suo tempo: per questa ragione abbiamo protocollato una lettera per richiedere un incontro urgente con lui, mirato a concertare l'esatta misura di questi incentivi. A nostro avviso la sosta gratuita va concessa nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì: durante i weekend infatti la città si riempie, grazie al fatto che la gente ha più tempo a disposizione e si permette di parcheggiare l'auto anche più lontana dal centro, raggiungendolo poi con una passeggiata a piedi".



"Quella dei parcheggi gratis – aggiunge Martini – è una misura a nostro avviso di fondamentale importanza: a dircelo sono fatti concreti, come ad esempio il boom di affluenza registrato in città in occasione dell'ultimo Black Friday, giorno in cui il Comune aveva concesso la sosta libera in tutti gli stalli blu della città e della periferia. Quando i parcheggi sono gratis, le persone li riempiono: questo è un dato di fatto incontestabile. Così come è incontestabile il fatto che le attività del centro storico vivano ogni anno 2-3 mesi contrassegnati da un drastico e drammatico calo dei propri volumi d'affari. La concorrenza è sempre più spietata: una volta c'era la grande distribuzione, oggi si è aggiunto il commercio online, che invoglia sempre meno le persone a muoversi".



"Ecco perché – termina Martini - quello della sosta gratuita è uno strumento necessario, a tutela di un tessuto produttivo costretto a fare i conti con mille difficoltà. A tale proposito giova ricordare un aspetto che la nostra associazione sottolinea con convinzione da tempo: una città più vissuta è anche una città più sicura non solo per gli avventori, ma anche per coloro che in città lavorano e che all'orario di chiusura delle rispettive attività possono far ritorno alle auto con maggiore tranquillità, visto che la presenza di persone rappresenta un deterrente per i malintenzionati, soprattutto in questo periodo dell'anno che va dalla fine delle festività fino alla primavera, quando il ritorno del turisti ripopolerà la città di pari passo con il cambio dell'ora legale e l'aumento delle ore di luce".