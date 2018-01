Nuovo corso barman: aperte le iscrizioni

Altri articoli in Confcommercio

venerdì, 12 gennaio 2018, 12:19

Continuano le novità per il mondo di chi effettua compravendita di oro usato. Dal 15 gennaio sarà attiva l'area dedicata agli operatori compro oro su portale OAM per una prima fase di registrazione necessaria in vista dell'iscrizione nel registro la cui operatività occorre però attendere i tempi detati dall'emanazione dell'atteso...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 15:47

Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara organizza un appuntamento per fare chiarezza sulle nuove normative in materia di sacchetti per le attività commerciali

venerdì, 29 dicembre 2017, 11:52

Confcommercio ricorda a tutti gli imprenditori interessati che a partire dalla data di martedì 1 gennaio i sacchetti ultraleggeri utilizzati come “sportine” per gli alimenti sfusi, dovranno essere di materiale biodegradabile e compostabile

venerdì, 22 dicembre 2017, 14:52

"La norma "salva-ambulanti", ora in discussione alla Camera dei Deputati, piace ma alcune cose ancora non ci convincono". Prende posizione la Fiva (Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica)- Confcommercio provincia di Lucca, con il presidente Massimiliano Carrara

giovedì, 21 dicembre 2017, 12:57

Esprime soddisfazione il sindacato Fipe Confcommercio, nell’apprendere la decisione del Tar della Toscana che, con sentenza depositata ieri (mercoledì) ha sostenuto la legittimità del provvedimento del comune di Firenze con il quale è stata bloccata per un periodo di tre anni l’apertura di nuovi ristoranti nel centro storico del capoluogo...

mercoledì, 20 dicembre 2017, 10:01

L’iniziativa, curata come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio presieduto da Simona Barsotti, è in programma nei giorni di domani (giovedì), venerdì e sabato, con serrande alzate fino alla mezzanotte e possibilità per tutti di effettuare gli ultimi regali in vista del Natale