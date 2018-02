Confcommercio



Confcommercio riceve il candidato del popolo della famiglia: chiuso il ciclo di ascolto in vista delle elezioni

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:10

Si è chiuso il ciclo di ascolto dei candidati lucchesi alle ormai imminenti elezioni politiche nazionali portato avanti da Confcommercio, che ha visto i rappresentanti di diverse liste accolti a Palazzo Sani per esporre il proprio programma e rispondere a domande sui temi di più stretto interesse per l’associazione e i suoi iscritti. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’incontro con Mauro Domenici, candidato alla Camera al collegio uninominale Lucca Toscana 1 per “Il Popolo della famiglia”, che ha risposto alle domande del presidente Ademaro Cordoni e di alcuni componenti della giunta Confcommercio, nel corso di un confronto a tutto tondo su tematiche locali e nazionali. Nelle scorse settimane l’associazione aveva incontrato i candidati Pd Stefano Baccelli e Andrea Marcucci; quelli di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Riccardo Zucconi e Massimo Mallegni; quelli della Lega Alberto Bagnai e Claudio Borghi.