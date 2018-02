Confcommercio



Elezioni, prosegue il percorso di ascolto di Confcommercio: venerdì è il turno della Lega

martedì, 20 febbraio 2018, 13:45

Prosegue il percorso di ascolto da parte di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara nei confronti dei candidati alle prossime elezioni politiche nazionali. Dopo i precedenti incontri con i candidati del Pd Stefano Baccelli e Andrea Marcucci – prima – e quelli di Fratelli d’Italia e Forza Italia Riccardo Zucconi e Massimo Mallegni – poi -, venerdì prossimo 23 febbraio alle 15,30 è in programma il terzo appuntamento, stavolta con i candidati della Lega: prevista la presenza di Alberto Bagnai (candidato al Senato), Claudio Borghi Aquilini (candidato alla Camera) ed Elisa Montemagni (consigliera regionale in carica e candidata alla Camera). L’incontro, come sempre, sarà a ingresso libero per tutte le persone interessate.