Gli eventi 2018, collaborazioni e progetti: lunedì 5 marzo assemblea del CCN aperta a tutti i commercianti del centro storico

lunedì, 26 febbraio 2018, 13:03

Appuntamento alle 21 a Palazzo Sani E' indetta per lunedì 5 marzo alle 21 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, una riunione indetta dal Centro commerciale Città di Lucca e aperto al contributo e alla partecipazione di tutti i commercianti e titolari di pubblici esercizi del centro storico. Fra gli argomenti all'ordine del giorno il calendario eventi 2018 e le possibili collaborazionida portare avanti da parte del Ccn con alcune delle principali manifestazioni del territorio. Nel corso della serata saranno inoltre presentati due progetti che vedranno la collaborazione del Ccn stesso: uno del Rotary Club Lucca e uno dell'istituto superiore Pertini, il primo dei quali riguardante il tema delle pedane per disabili e l'altro la vendita on - line per i negozi del centro. Visti i tanti e interessanti argomenti in discussione, la presidente Simona Barsotti auspica la massima partecipazione alla serata da parte dei colleghi commercianti.