L’incontro di Fipe con Tripadvisor e The Fork, l’analisi del presidente provinciale dei ristoratori Stefani

mercoledì, 21 febbraio 2018, 16:11

A pochi giorni dall’incontro tenutosi a Palazzo Sani fra i rappresentanti nazionali di Fipe – da una parte – e quelli dei portali online Tripadvisor e The Fork – dall’altra -, alla presenza di un gruppo di ristoratori lucchesi, il presidente provinciale di Fipe ristoratori Benedetto Stefani coglie l’occasione per tracciare un bilancio della giornata: “Innanzitutto – afferma Stefani – credo sia doveroso un ringraziamento alla nostra federazione nazionale, il cui interessamento ha permesso di far svolgere proprio nella nostra città un incontro che potrebbe segnare davvero una importante svolta nella gestione futura di questi portali”. “Durante la riunione di lunedì – aggiunge Stefani -, infatti, il vicedirettore generale di Fipe Italia Luciano Sbraga ha lanciato a Tripadvisor la proposta di suddividere in due diverse categorie, all’interno del portale, le attività di ristorazione che effettuano somministrazione da quelle che non la effettuano. Proposta, questa, nata da una esigenza diffusa di molti ristoratori, che lamentano proprio l’attuale confusione generata sul portale dall’esistenza di una graduatoria unica che unisce, ad esempio, i ristoranti con le paninoteche, senza distinzioni. E proposta, questa, che è stata raccolta da Tripadvisor, che ha aperto alla possibilità di lanciare proprio per il territorio di Lucca la suddivisione a carattere sperimentale dei locali in due diverse categorie”: “Lucca – termina il presidente provinciale di Fipe ristoratori -, insomma, potrebbe diventare presto capofila di una importante novità nella gestione delle recensioni su Tripadvisor: una prova inconfutabile, questa, dell’importanza rivestita dal nostro territorio, ma anche la riprova che il lavoro di sensibilizzazione su questa tematica, lanciato e portato avanti già da qualche mese dal nostro sindacato provinciale, sta dando i suoi frutti grazie anche al coinvolgimento della Federazione nazionale”.