Confcommercio



Lucca Comics & Games: Confcommercio attende di conoscere il nome del nuovo direttore e lancia un auspicio

giovedì, 8 febbraio 2018, 15:36

Confcommercio attende con la massima attenzione l’esito del bando pubblico che porterà alla nomina del nuovo direttore di Lucca Comics & Games. Un interesse, quello dell’associazione, che nasce naturalmente dalla ferma convinzione che la manifestazione, assieme al Summer Festival, rappresenti l’elemento di maggior richiamo turistico per la città e necessiti dunque del miglior team possibile: “Aspettiamo di sapere – si legge in una nota – chi sarà il vincitore. A tale proposito il nostro auspicio è che il bando si concluda al più presto, in modo che il nuovo direttore abbia modo di iniziare subito a lavorare in vista della prossima edizione: nonostante manchino ancora diversi mesi all’edizione 2018, infatti, sappiamo bene che una manifestazione complessa come Lucca Comics necessiti di una lunga fase di preparazione”. “Al tempo stesso – prosegue Confcommercio – cogliamo anche l’occasione per auspicare sin da ora una linea di continuità operativa rispetto a quella degli ultimi anni: lo straordinario successo riscosso dalla manifestazione nel recente passato, frutto di uno straordinario lavoro di squadra da dividere con tutte le persone che fanno parte dell’organizzazione, dimostra che la strada da seguire è quella. E il primo passo per garantire questa continuità non può che essere il minor numero possibile di stravolgimenti in quelli che sono i vertici della manifestazione”.