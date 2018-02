Confcommercio



Sosta gratuita in bassa stagione, Martini ricorda a Marchini l’impegno preso

martedì, 20 febbraio 2018, 13:43

Dovrebbe scattare lunedì 26 febbraio la misura dei parcheggi a stallo blu in centro storico gratuiti dalle 18 alle 20 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Su questo argomento interviene Giovanni Martini, presidente della Commissione centro storico di Confcommercio: “L’assessore al traffico Celestino Marchini – afferma Martini -, oltre ad averci garantito personalmente l’entrata in vigore di questa misura per una durata di 4 settimane, in modo da avere agevolazioni della sosta nell’ultimo mese di cosiddetta bassa stagione e fino all’arrivo della Pasqua, ne ha parlato anche a mezzo stampa, confermando quanto ci aveva già annunciato durante l’ultimo dei nostri incontri sull’argomento”. “Ad oggi – prosegue Martini – non sappiamo ancora niente di ufficiale sull’entrata in vigore di questa misura e visto che ormai pochi giorni alla data indicata dall’assessore, chiediamo a Marchini la conferma che il provvedimento concordato durante i nostri incontri sia effettivamente pronto per entrare in vigore, in modo così da poter iniziare a pubblicizzare in maniera adeguata questa importante iniziativa e far sì che tutti i cittadini ne siano opportunamente portati a conoscenza”. “Da parte nostra – termina Martini – abbiamo sempre ribadito l’importanza di misure capaci di incentivare l’afflusso di persone in città durante il periodo di bassa stagione. E ci pare giusto sottolineare che le nostre non sono proposte lanciate nel mucchio, tanto per portare a casa qualche risultato, ma sono frutto di studi accurati sui flussi di visitatori in centro storico:: ecco perché almeno nei giorni feriali, quando la città è mezza deserta, i parcheggi gratis sono uno strumento utilissimo”.