Confcommercio



Sosta gratuita in centro, volantini per pubblicizzare l'iniziativa nei negozi

venerdì, 23 febbraio 2018, 13:20

Vista la concessione da parte del comune della sosta gratuita nei parcheggi a stallo blu a parcometro del centro storico, in vigore da lunedì 26 e febbraio nella fascia oraria 18 - 20 e valida nei giorni feriali dal lunedì al venerdì fino al prossimo 23 marzo, la Commissione centro storico di Confcommercio – che per molte settimane ha lavorato per far sì che l'amministrazione comunale concedesse degli incentivi alla sosta per avvicinare le persone alla città durante il periodo di cosiddetta bassa stagione, in particolar modo durante i giorni feriali – ha provveduto a realizzare dei volantini assieme al Centro commerciale Città di Lucca, altro organismo di Confcommercio, che verranno distribuiti ai negozianti del centro. Volantini, questi, nei quali vengono indicate le modalità e la durata della sosta gratuita, in modo che i clienti delle varie attività cittadine siano adeguatamente informati su come, dove e quando poter parcheggiare la propria auto in modo gratuito. Commissione e Ccn colgono sin da ora per invitare tutti a usufruire di questa opportunità e a recarsi in centro. Gli uffici dell'associazione sono a disposizione per il ritiro dei volantini da parte dei commercianti interessati.