Confcommercio



Tripadvisor, la contestazione di Cosentino

lunedì, 19 febbraio 2018, 18:31

di eliseo biancalana

"Non condivido lo spazio con chi non mi rispetta" ha affermato Samuele Cosentino, ristoratore e consigliere comunale, alzandosi dal suo posto mentre si stava svolgendo il convegno "Il Ristorante 2.0". L'episodio è avvenuto durante il pomeriggio di oggi, presso la sede locale di Confcommercio, a Palazzo Sani.

Ma chi è che non avrebbe rispettato il ristoratore degli Orti di via Elisa? Interlocutore polemico di Cosentino è stata la multinazionale TripAdvisor, rappresentata all'incontro da Marco Emanuele. Assieme ad altri ristoratori locali (tra cui il presidente provinciale del Fipe, Benedetto Stefani, anche lui presente all'incontro), Cosentino conduce infatti una polemica contro il modo in cui vengono classificate dal portale web le attività di ristorazione ("ci troviamo mischiati con le friggitorie" ha lamentato) e il sistema delle recensioni anonime.

Ma più che una polemica tra ristoratori lucchesi e multinazionale, quella che è emersa dall'incontro è una divisione all'interno dello stesso mondo dei pubblici esercizi. I vertici nazionali del Fipe hanno infatti optato per la via della collaborazione, e rivendicano i risultati ottenuti, come ha spiegato Aldo Maria Cusano, vicepresidente vicario nazionale. "TripAdvisor fino a ieri aveva solo il consumatore, oggi ci siamo anche noi" ha sostenuto. Tra i risultati raggiunti ha menzionato il sistema "Sos recensione", che darà alla Federazione un canale preferenziale per segnalare al portale le recensioni sospette. "Io sono con voi – ha assicurato Cusano ai ristoratori lucchesi – ma il mondo va avanti anche senza di noi".

Da parte di TripAdvisor, Emanuele ha spiegato che un primo passo per distinguere i ristoratori dalle altre attività è stato fatto, aggiungendo nuovi filtri. Il problema però è che a livello mondiale la definizione di "ristorante" è più ampia di quella che viene data in Italia (su questo aspetto la Fipe vorrebbe almeno che il portale distinguesse tra locali con o senza servizio). L'anonimato dei commenti sarebbe poi tutelato dalla normativa sulla privacy. "Per noi per recensione si intende l'intera esperienza del cliente" ha detto il dipendente della multinazionale, escludendo pertanto che la possibilità di recensire possa essere riservata solo a chi ha effettivamente consumato il servizio. "Non siamo venuti a fare la guerra – ha commentato Cosentino – ma sento una mancanza di rispetto verso di noi".

Sono intervenuti al convegno anche Andrea Arizzi dell'azienda The Fork, e Luciano Sbraga, responsabile centro studi Fipe. "Questo percorso condiviso con TripAdvisor, The Fork e anche altre piattaforme serve per accompagnare il mondo delle piccole imprese sulla via della digitalizzazione, vista come grande opportunità perché le nuove tecnologie consentono di avere il mondo come mercato" ha spiegato Cusano.