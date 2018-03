Confcommercio



Cartellone 2018 del Summer in via di definizione, la soddisfazione di Confcommercio

sabato, 10 marzo 2018, 13:59

Esprime grande apprezzamento Confcommercio, assieme alla sua Commissione centro storico e al suo Centro commerciale Città di Lucca, nel commentare il cartellone ormai in via di definizione del Summer Festival 2018.



"Anche quest'anno – si legge in una nota congiunta – il cartellone allestito da Mimmo D'Alessandro è di altissimo livello artistico, con importanti ritorni, grandi debutti a Lucca e un altro super evento in programma sotto gli spalti delle Mura con Roger Waters il prossimo11 luglio. Dopo il successo planetario registrato lo scorso anno con lo storico concerto dei Rolling Stones che ha fatto parlare di Lucca in tutto il mondo, ci apprestiamo a vivere un'altra estate di grande musica".



"Da parte nostra – prosegue la nota -, dunque, va un ringraziamento a D'Alessandro e al suo socio Adolfo Galli, che anno dopo anno continuano a proporre un cartellone artistico sempre bellissimo e interessante".



"La nostra associazione – termina la nota – è consapevole dell'importanza che la manifestazione riveste sul piano turistico e dell'indotto economico per la città e un intero territorio e il Ccn auspica pertanto di poter portare avanti anche quest'anno la collaborazione intrapresa da tempo".