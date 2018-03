Confcommercio



L'associazione 50 & Più premia i "Maestri del Commercio"

martedì, 20 marzo 2018, 14:36

di eleonora pomponi coletti

Dalle ore 10 di domenica 25 marzo a Palazzo Ducale, sarà assegnato il premio “maestri del commercio” per il 2018.

Storico riconoscimento da più di quarant’anni, che dal 2014 ha assunto cadenza biennale, nell’edizione del 2015 aveva visto premiate ben quarantaquattro persone, mentre quest’anno ha ridotto il numero dei premiati a 36, organizzando però una cerimonia ad alto livello in ogni suo dettaglio.

Il programma della giornata prevede l’inizio della manifestazione con un caffè di benvenuto alle ore 10; alle 10:30 inizierà la cerimonia vera e propria condotta dal noto giornalista,volto di Mediaset e lucchese doc Paolo Del Debbio. Al termine della premiazione, che sarà eseguita dal presidente di 50&Più Antonio Fanucchi, il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti, il presidente della provincia Luca Menesini e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, seguirà un esibizione in Piazza Napoleone della Compagnia Balestrieri Lucca, con il proprio gruppo di sbandieratori, il gruppo storico in costume, gli arcieri e i musici.

I premiati sono suddivisi come ogni anno in tre diverse categorie: l’Aquila d’Argento sarà assegnata a tutti quelli che hanno raggiunto almeno venticinque anni di attività l’Aquila d’Oro per coloro che ne hanno raggiunti 40, per finire con l’Aquila di Diamante per tutti quei commercianti che hanno raggiunto almeno i 50 anni di attività.

Quest’anno saranno assegnati dodici premi per la categoria Aquila d’Argento, dieci per la categoria Aquila d’Oro e quattordici per la categoria Aquila di Diamante.

La giornata terminerà con un pranzo in onore dei premiati, e si svolgerà nella Sala Tobino di Palazzo Ducale.