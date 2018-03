Confcommercio



Nuovo regolamento europeo sulla privacy, un seminario di FIMAA Confcommercio per gli agenti immobiliari

lunedì, 19 marzo 2018, 12:46

Dal 25 maggio prossimo entra in vigore il nuovo regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy, con importanti novità per tutte le imprese soggette al trattamento per la protezione dei dati personali.

Per preparare gli agenti immobiliari del territorio quindi Fimaa Confcommercio provincia di Lucca e Massa Carrara organizza un seminario informativo, in programma venerdì 23 marzo alle 10 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca. L'incontro, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a tutti i mediatori interessati e vedrà la presenza come relatore dell'avvocato di Fimaa nazionale Daniele Mammani, che illustrerà in modo semplice e diretto cosa cambierà e cosa rimarrà immutato rispetto all'attuale disciplina del trattamento dei dati personali, aggiungendo preziose raccomandazioni pratiche per una corretta implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal regolamento.

"Le novità- spiega Alessandro Gabriele, presidente di Fimaa Lucca e Massa Carrara- sono parecchie, dall'introduzione della figura del Responsabile della protezione dei dati, al diritto all'oblio, al diritto alla "portabilità dei dati", alle sanzioni che possono arrivare sino a venti milioni di euro o al 4% del fatturato annuo. Tutti dovremo recepirle ed adeguarci entro il 24 maggio e quindi è bene che si incominci da subito a prendere contatto e conoscenza del contenuto di questa nuova disciplina. Come Fimaa cerchiamo di essere sempre in prima linea per la formazione e l'informazione dei nostri associati: era naturale quindi organizzare un incontro aperto a tutti per aggiornare gli agenti immobiliari su queste importanti novità. Ringrazio quindi l'avvocato Mammani per la sua consueta disponibilità, avere lui come relatore è per noi un indice di assoluta qualità". Per informazioni ed adesioni è possibile contattare il responsabile territoriale di Fimaa, Lorenzo Guerrieri (0583.473157, guerrierilorenzo@confcommercio.lu.it).