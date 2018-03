Confcommercio



Nuovo regolamento privacy, un seminario a Palazzo Sani aperto a tutte le aziende

giovedì, 22 marzo 2018, 11:44

A partire dal prossimo 25 maggio sarà direttamente applicabile il nuovo regolamento sulla privacy Ue 2016/679, con il quale verranno apportate importanti modifiche alle norme che finora hanno regolato questa materia in tutti gli Stati dell'Unione europea, Italia compresa. Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara sta organizzando diversi appuntamenti informativi, in modo che i propri associati arrivino a questa importante scadenza adeguatamente informati. La nuova normativa, infatti, interessa indistintamente le tipologie di aziende. Pr questa ragione l'associazione ha organizzato un seminario previsto lunedì 26 marzo a partire dalle 14,30 a Palazzo Sani, aperto a tutte le aziende iscritte a Confcommercio. Incontro, questo, che vedrà la presenza di importanti relatori ed esperti di settore provenienti da Confcommercio Italia quali Roberto Cerminara e Flavia Allocca. Tale appuntamento verrà poi replicato il prossimo 9 aprile sempre alle 14,30, nella sede dell'Hotel Eden al Cinquale, anche in questo caso riservato ai soli associati di Confcommercio. Per informazioni e registrazioni è possibile comunque rivolgersi sin da ora agli uffici dell'associazione (referenti Sara Giovannini – giovanninisara@confcommercio.lu.it; 0583/473122 – Luca Dini, diniluca@confcommercio.lu.it; 0583/473133).