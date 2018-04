Confcommercio



Al via la seconda edizione della “Festa della Toscana - Attivi nell’età matura”

lunedì, 30 aprile 2018, 11:01

Domenica 6 maggio alle ore 10,00 presso il Grand Hotel Vittoria di Montecatini Terme (PT), la 50&Più Toscana organizza la seconda edizione della “Festa della Toscana – Attivi nell’età matura”. E’ questo uno dei più grandi eventi associativi che coinvolgerà oltre cinquecento soci di 50&Più, provenienti da ogni provincia della regione.

La “Festa della Toscana – Attivi nell’età matura”, nasce con l'obiettivo di valorizzare l’invecchiamento sano e attivo della persona: gli associati saranno coinvolti in una grande giornata di socializzazione dove al centro della "Festa" sarà la figura della persona matura che “sa invecchiare” e che partecipa attivamente alla vita associativa di 50&Più.

Momento centrale dell'evento sarà il seminario mattutino "Amare ad ogni età" tenuto dalla dottoressa Anna Maria Melloni, consulente scientifico del Centro Studi 50&Più. Il seminario, che si avvale di numerose sequenze filmiche, proprio grazie alla piacevolezza e alla fruibilità delle immagini, metterà in luce l'importanza di valorizzare le competenze del singolo individuo, della persona anziana, come portatrice di valori, esperienze, memorie, visioni. A questo seminario del Centro Studi 50&Più, che gestisce l’unica banca dati bibliografica sulla condizione anziana oggi esistente in Italia, ne seguiranno altri dedicati a tematiche diverse. Approfondimenti sull’anzianità attiva sono consultabili alla voce “dossier” sul sito www.centrostudi.50epiu.it

“Da alcuni decenni si è compreso che i bisogni delle persone anziane non sono più solo salute, casa e lavoro, ma anche servizi e opportunità di informazione, scambio, relazione, partecipazione. Il tema del progressivo invecchiamento della popolazione è cruciale, ma diventa sempre più necessario concentrarsi anche sul come stiamo invecchiando. Per questo come Associazione siamo impegnati a organizzare quotidianamente su tutto il territorio regionale numerose attività oltre a dare vita a questi importanti appuntamenti annuali” afferma il Presidente Regionale della 50&Più Toscana Antonio Fanucchi.

Come ricorda il Segretario Generale della 50&Più Gabriele Sampaolo: “I seminari condotti con l’ausilio del cinema - come quello di Montecatini - sono uno strumento straordinario per comunicare con leggerezza concetti importanti. L’immagine filmica consente infatti di scardinare alcuni stereotipi legati all’anzianità e di veicolare nuovi modelli di invecchiamento sano e attivo”.

Con lo scopo di far trascorrere ai partecipanti una giornata di festa e divertimento, nel corso del pomeriggio i soci assisteranno ad uno spettacolo musicale e ad uno Show comico a cura di Enrico Rosteni e dei Gemelli Siamesi.