Confcommercio



Cambio ai vertici di Lucca Crea, i saluti di Confcommercio a Caredio e Pardini

giovedì, 26 aprile 2018, 12:33

Le nomine che hanno portato al rinnovo degli organi alla guida della società Lucca Crea offrono a Confcommercio lo spunto per alcuni saluti.



"Innanzitutto – si legge in una nota dell'associazione – un sentito e doveroso ringraziamento al presidente uscente Francesco Caredio, il cui operato di questi anni all'interno di Lucca Comics & Games è sotto gli occhi di tutti. La sua presidenza è stata infatti contraddistinta dalla autentica esplosione della manifestazione, diventata un punto di riferimento mondiale per i settori del fumetto e del gioco di ruolo. A Caredio, dunque, va il nostro affettuoso saluto anche per il clima di grande e proficua collaborazione che ha contraddistinto il rapporto di questi anni fra Confcommercio e la kermesse".



"Al tempo stesso – prosegue la nota – intendiamo inviare al nuovo presidente di Lucca Crea Mario Pardini un caloroso in bocca al lupo per il nuovo e prestigioso incarico che è stato chiamato a ricoprire, che ne siamo certi saprà ricoprire nel migliore dei modi anche in virtù della sua esperienza già maturata, in altre vesti, all'interno della manifestazione. Sin da ora offriamo a lui piena disponibilità a portare avanti il percorso intrapreso in questi anni dalla nostra associazione, nella convinzione assoluta che Lucca Comics & Games, assieme al Summer Festival, sia un evento di straordinaria importanza per la promozione dell'immagine e del turismo della nostra città".