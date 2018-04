Confcommercio



Martini insiste: "Aumentare i parcheggi a pagamento al servizio della città"

giovedì, 5 aprile 2018, 14:08

La recente audizione nella commissione comunale che si occupa delle società partecipate da parte dell’amministratore unico della società Metro Luca Cesaretti - il quale ha parlato delle entrate che i parcheggi a stallo blu garantiscono ogni anno al Comune di Lucca - offre lo spunto al presidente della Commissione centro storico di Confcommercio Giovanni Martini per alcune riflessioni.

“Apprendiamo – afferma Martini – che Cesaretti ha parlato di entrate pari a circa 1,6 milioni di euro annuo per il Comune. Numeri importanti, che certificano la forza economica che i parcheggi a stallo blu garantiscono all’amministrazione, davanti ai quali ci poniamo alcune domande. La prima e la principale di queste è: perché nonostante il conclamato e innegabile ritorno economico che i parcheggi a stallo blu garantiscono, a fronte peraltro di costi di realizzazione e manutenzione irrisori specie per gli stalli a raso, l’amministrazione non tiene conto dei ripetuti appelli lanciati dalla nostra associazione con i quali chiediamo un numero di parcheggi a pagamento maggiore a servizio della città?”.

“I nostri – prosegue Martini – non sono certo capricci o fissazioni: è dimostrato con chiarezza, ormai da anni, come una delle principali cause della crisi del commercio cittadino (ma anche della fuoriuscita di studi professionali e di uffici pubblici) scaturisca dalle difficoltà di accesso al centro storico per il pubblico. Eppure, nonostante i nostri appelli, l’amministrazione continua a non voler perseguire una strada che comporterebbe anche enormi vantaggi economici per se stessa”.

“Non solo – insiste il presidente della Commissione -: il progetto che prevede la realizzazione di una nuova rotatoria in piazzale Boccherini comporterà, se non interverranno modifiche, la perdita di decine e decine di stalli blu all’esterno di Porta Sant’Anna. La nostra commissione, su richiesta dei commercianti della Zona Ovest, ha presentato le proprie osservazioni al Comune, esprimendo tutta la sua contrarietà a questo progetto (e non certo alla rotatoria in quanto tale, da noi sempre sostenuta), che nella sua versione attuale avrà gravi ricadute sulla sosta”.

“Altro problema da non sottovalutare – termina Martini : visto che anche in tempi di disponibilità economiche per gli enti migliori di quelli attuali, nessuno ha saputo o voluto investire in parcheggi interrati, ci auguriamo che almeno i due contenitori della ex caserma Lorenzini e della ex Manifattura Tabacchi siano recuperati e completati al più presto, essendo due siti di strategica e fondamentale importanza per la sosta in città”.