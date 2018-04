Confcommercio



In Piazza Napoleone tre giorni dedicati a sapori e profumi d'oltralpe

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:50

Profumi, sapori e colori d'Otralpe in nuova edizione del Mercatino regionale francese che si terrà dal 13 al 15 aprile in piazza Napoleone. L'evento, organizzato in collaborazione con Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, vedrà tante prelibatezze enogastronomiche in esposizione e vendita, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, abbinabili ad un'ampia gamma di vini. Per i più golosi le "degustazioni dolci" potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da re e imperatori: i macarons. Non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati nello spazio della boulangerie. Spazio infine all'artigianato, con un'ampia gamma di lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e tanto altro ancora. Il mercatino sarà aperto per ognuno di questi 3 giorni dalle 9 alle 20.