Confcommercio



Pasquini boccia gli assessori Mercanti e Raspini, ma lascia una porta aperta

lunedì, 30 aprile 2018, 11:46

di aldo grandi

Rodolfo Pasquini, adesso anche Massimiliano Bindocci si è messo a fare proselitismo tra i ristoratori. Cosa ne pensa?

Che sta facendo il suo ruolo di consigliere di opposizione e chiaramente deve trovare qualche strada per andare contro l’amministrazione.

Ma in questo caso non ha cercato di sottrarla a voi?

Direi di no, cavalca una posizione che il sistema sindacale mette in atto, quello della tutela dei diritti dei singoli commercianti. Noi siamo un sindacato dei datori di lavoro, lui proveniente da un sindacato del mondo del lavoro che ha collaboratoro per vertenze con il sistema Confcommercio, sta cavalcando temi che da tempo stiamo portando avanti noi.

E’ vero che le hanno fare anticamera davanti all’ufficio dell'assessore Raspini e allora lei si è alzato e se ne è andato?

Non è il tema dell’anticamera, che può essere una cosa normale in attesa di un appuntamento. Un ritardo ci può sempre stare. La questione è un'altra. Avevamo concordato un appuntamento noi, Confesercenti e Bindocci alle 9.30. Arrivati alle 9.30 ci dicono che Bindocci insieme ad altri ristoratori erano già dentro da oltre mezz’ora. Dopo 50 minuti noi eravamo ancora fuori e abbiamo deciso di andare via perché tanto l’argomento era già stato sviscerato con altre persone. Aspettiamo ancora di essere riconvocati per parlare degli stessi temi.

Lei è noto per non prendere mai posizioni estreme o in contrapposizione aperta. Questa volta, però, ha emesso un comunicato molto critico verso i due assessori Mercanti e Raspini. Pentito?

Assolutamente no. Ritengo, comunque, che i rapporti vadano tenuti in un certo modo, il dialogo, soprattutto, quello deve servire per arrivare a soluzioni anche importanti e a decisioni altrettanto importanti ma sempre scaturite da un confronto costante con le amministrazioni. Con la vecchia giunta e con l’assessore Giovanni Lemucchi i rapporti erano costanti e quotidiani e avevano portato a individuare percorsi risolutivi anche per questioni importanti. La partenza dell’attuale giunta non è stata delle migliori, ma credo che anche gli assessori in carica abbiano capito che dal dialogo possono nascere soluzioni interessanti.

Mercato ambulante alle Tagliate. Ci sono proteste per l’andamendo che non è il massimo. Voi lo avevate previsto?

Noi avevamo previsto che lo spostamento del mercato fuori dalle mura non avrebbe giovato né al centro storico né agli operatori stessi in quanto per il centro storico era un’attrattiva e per gli ambulanti i visitatori che venivano in centro storico e sulle mura scendevano volentieri al mercato. Oggi per andare al mercato delle Tagliate o usi l’auto o le persone più anziane devono prendere i mezzi pubblici e quindi non è raggiungibile per tutti e poi la collocazione non è delle migliori. Nell’estate fa troppo calco e in inverno forse troppo freddo perché soggetto a vento e altri fattori.

Ha già dimenticato l’affronto della Cosap?

Assolutamente no. Ce lo ricordiamo tutti i giorni quando dobbiamo parlare con i nostri soci delle problematiche inerenti alle occupazioni di suolo pubblico e alle difficoltà che, comunque, Lucca vive e affronta dal lunedì al venerdì quando la città e l’immediata periferia soffrono di presenze.

Fondazione Cassa di Risparmio e ex manifattura tabacchi: potrebbe esserci uno sviluppo anche se i costi pare abbiano spaventato i vertici di San Micheletto.

Il futuro della ex manifattura è un futuro dove non vediamo una fine. Ci auguriamo che la fondazione Cassa di Risparmio prenda in considerazione di accollarsi così come ha fatto come il Carmine, San Francesco e le Mura, l’onere definitivo di dare alla città un punto all’interno delle mura dove possono essere collocate attività di servizi importanti e di ricreazione quali multisale e in primo luogo un parcheggio che possa essere considerato come un punto di atterraggio all’interno delle mura perché la manifattura comunque rimane l’unica zona dove sarà possibile investire denaro in aree a parcheggio che daranno i suoi frutti. A mio avviso se la ex manifattura verrà assegnata alla fondazione Cassa di Risparmio, l’unica oggi a dare valore agli immobili del centro storico, in pochi anni l’annoso problema verrà risolto a vantaggio della città, dei suoi abitanti e dei visitatori.