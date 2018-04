Confcommercio



Prende il via la fiera di Santa Zita, premiati gli allestimenti floreali più belli

domenica, 22 aprile 2018, 17:45

Ha preso il via ufficialmente questa mattina l'edizione 2018 della tradizionalissima Fiera di Santa Zita, classico evento organizzato da Confcommercio e dal suo Centro commerciale Città di Lucca in programma fino a venerdì 27 aprile. La manifestazione, che vede come sempre il suo cuore pulsante in piazza Anfiteatro, ha visto anche quest'anno lo svolgimento del concorso che intende premiare i migliori espositori, florovivaistici, alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini, dell'assessore comunale alle attività produttive Valentina Mercanti, della presidente del Ccn Simona Barsotti, della presidente di Unicef Lucca Silvana Miraglia e del funzionario di Confcommercio Nicola D'Olivo. Dopo un'attenta analisi, la giuria ha premiato come allestimento più bello quello de "La casina di Lorenzo", seguito da quello di Anffas; terzo posto per Ezio Bonini e menzione speciale infine per Alipio Cortopassi.