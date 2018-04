Confcommercio



Rinnovate le cariche dell'Associazione Macellai di Confcommercio

venerdì, 6 aprile 2018, 12:56

L'assemblea dell'associazione macellai di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara si è riunita a Viareggio per deliberare su un importante ordine del giorno.



Era innanzitutto necessario provvedere alla nomina del consiglio direttivo e del presidente, a seguito della scomparsa del compianto Andrea Cortopassi, che tutti i presenti hanno voluto ricordare con grande affetto, evidenziandone l'umanità e la grande passione con cui ha portato avanti le istanze sindacali della categoria.



Il nuovo consiglio direttivo risulta composto da Luca Di Giusto, Roberto Bianchi, Guido Nannizzi, Riccardo Barsotti, Cesare Iacopetti, Andrea Pardini, Luca Vecoli, Fabrizio Vecoli, Gianfranco Pucci, Valter Domenici, Iacopo Verdigi, Alessandro Giannini ed Emiliano Zanella. Per la carica di presidente è stato eletto Luca Di Giusto mentre i vicepresidenti sono Cesare Iacopetti (provincia di Massa Carrara) e Alessandro Giannini (per Lucca e piana).



A seguito di ampia discussione l'assemblea ha deciso di prendere contatto con un'agenzia di marketing per una consulenza volta a presentare un progetto di iniziative per il rilancio della categoria.



Dall'assemblea è infatti emersa unanime la volontà di dare un rinnovato impulso alla macelleria tradizionale, in un momento particolare per questo mercatoalle prese con lo strapotere della grande distribuzione, trovando i giusti modi per valorizzare adeguatamente la figura professionale del macellaio, come garante per la scelta di un cibo sano e di qualità.