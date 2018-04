Torna il tradizionale appuntamento con la fiera di Santa Zita

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 16 aprile 2018, 15:35

Prendono la parola i rappresentanti della Zona Ovest della Commissione centro storico, per analizzare l'ormai imminente avvio dei lavori del progetto di innovazione urbana a Sant'Anna che prevede, fra i suoi vari aspetti, la realizzazione di una nuova rotatoria a piazzale Boccherini

giovedì, 12 aprile 2018, 12:36

Tutto il mondo Confcommercio ha accolto con sollievo la positiva conclusione del procedimento che aveva coinvolto la famiglia Tenucci e portato al pignoranento del negozio di via Fillungo

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:50

Profumi, sapori e colori d'Otralpe in nuova edizione del Mercatino regionale francese che si terrà dal 13 al 15 aprile in piazza Napoleone. L'evento, organizzato in collaborazione con Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, vedrà tante prelibatezze enogastronomiche in esposizione e vendita

martedì, 10 aprile 2018, 11:39

Replica del direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini al consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bindocci, dopo alcune sue dichiarazioni sulla rappresentatività e la credibilità di Confcommercio

martedì, 10 aprile 2018, 11:20

Educazione all'acquisto legale e lotta alla contraffazione: questi i temi dello spettacolo "Tutto quello che sto per dirvi è falso", in programma domani mattinaalle 9,30 all'interno dell'auditorium di San Romano e messo in scena dall'attrice Tiziana Di Masi

venerdì, 6 aprile 2018, 12:56

Era innanzitutto necessario provvedere alla nomina del consiglio direttivo e del presidente, a seguito della scomparsa del compianto Andrea Cortopassi, che tutti i presenti hanno voluto ricordare con grande affetto, evidenziandone l'umanità e la grande passione con cui ha portato avanti le istanze sindacali della categoria