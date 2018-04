Confcommercio



"Tutto quello che sto per dirvi è falso": in San Romano una mattinata dedicata all'educazione all'acquisto legale

martedì, 10 aprile 2018, 11:20

Educazione all'acquisto legale e lotta alla contraffazione: questi i temi dello spettacolo "Tutto quello che sto per dirvi è falso", in programma domani mattinaalle 9,30 all'interno dell'auditorium di San Romano e messo in scena dall'attrice Tiziana Di Masi. L'evento è organizzato da Confcommercio Lucca ed è aperto agli studenti delle scuole nell'ambito del progetto nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia per l'educazione all'acquisto legale. Dopo i saluti iniziali del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e della presidente provinciale di Terziario Donna Confcommercio Grazia Casanova, a prendere la parola per presentare il progetto sarà Anna Lapini, presidente regionale di Confcommercio e componente della giunta nazionale con deleghe alla legalità e alla sicurezza. A seguire l'esibizione di Tiziana Di Masi, che metterà in scena uno spettacolo di teatro civile di Andrea Guolo, seguita da un dibattito fra studenti, istituzioni e forze dell'ordine, moderato dal direttore di Confcommercio Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini.