Nuovo regolamento di polizia urbana: Confcommercio e commissione pronte a presentare le proprie osservazioni

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:36

Tiene banco in questi giorni il dibattito relativo al nuovo regolamento di polizia urbana a cui sta lavorando l’amministrazione comunale. Confcommercio e Commissione centro storico, a tale proposito, tengono a rassicurare gli associati sul fatto che l’associazione stia seguendo con la massima attenzione l’evolversi della questione. La scorsa settimana, con largo anticipo rispetto all’assemblea pubblica tenutasi ieri sera (martedì) nell’auditorium dell’Agorà, l’assessore Francesco Raspini ha convocato le associazioni di categoria per un incontro al quale erano presenti il direttore Rodolfo Pasquni, il presidente della Commissione Giovanni Martini e il funzionario Vittorio Bini. Una riunione, questa, che ha visto i rappresentanti di Confcommercio prendere in esame quanto esposto dall’assessore e presentare subito verbalmente le proprie osservazioni riguardo al nuovo regolamento. Osservazioni, naturalmente, a piena tutela delle proprie imprese associate per far sì che possano continuare a lavorare con serenità, contribuendo anche alla socializzazione fra i giovani e alla vitalità della città stessa. In questi giorni gli uffici di Confcommercio stanno lavorando alla stesura di queste osservazioni in forma scritta, in modo poi da poterle inviare all’attenzione dell’assessore Raspini e dell’amministrazione comunale, secondo le modalità e le tempistiche indicate. Non appena il documento sarà stato inviato all’assessore, le osservazioni di Confcommercio e Commissione centro storico verranno poi rese note anche alle imprese associate.