Confcommercio



Prove di dialogo Mercanti-Confcommercio

mercoledì, 9 maggio 2018, 13:54

di eliseo biancalana

"Non è questo il tavolo" ha affermato il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini, e con questa espressione ha un po' sorvolato sulle dure accuse che l'associazione di categoria ha rivolto di recente all'amministrazione comunale, e specificatamente all'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti. I due si sono incontrati stamani, durante la riunione della commissione consiliare politiche di bilancio e sviluppo economico del territorio che aveva all'ordine del giorno l'audizione dei vertici lucchesi di Confcommercio.

Per l'associazione di Palazzo Sani erano presenti, nella sala biblioteca di Palazzo Santini, il presidente Ademaro Cordoni, il direttore Rodolfo Pasquini, il funzionario Vittorio Bini e Giovanni Martini per la commissione centro storico. L'audizione era stata richiesta dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia) per conoscere il punto di vista del mondo produttivo sulle problematiche cittadine. Gli interventi si sono soffermati sulla situazione del commercio dentro la città. I commercianti lamentano il fatto che molte funzioni cittadine importanti si sono spostate fuori dalle Mura. Particolarmente sentito è il problema dei parcheggi. Da questo punto di vista, l'associazione guarda con interesse al futuro della ex manifattura. Certo, tutti riconoscono che negli anni c'è stato un significativo aumento del turismo, ma i commercianti non vogliono che Lucca sia una cittadina turistica e basta. Cordoni ha comunque promosso l'idea dell'amministrazione di costituire una fondazione che metta insieme cultura e turismo.

"A Lucca è mancato un piano per far sì che le funzioni non si allontanassero dal centro storico" ha rilevato Pasquini. L'aumento del turismo avrebbe in parte compensato questa perdita, ma avrebbe anche portato all'apertura di attività commerciali un po' improvvisate (soprattutto nella ristorazione) che Confcommercio non vede di buon occhio, e infatti chiede all'amministrazione di mantenere il proprio impegno a fare una "moratoria". Per il resto, il direttore ha rimandato ad altri tavoli l'approfondimento dei problemi sollevati dall'associazione sui giornali (tra cui il capitolo Cosap), chiarendo che non è sua intenzione cercare lo scontro. Ha però anche ammesso che se dovesse dare retta alla "pancia" dei commercianti verrebbe ogni giorno in comune con la frusta (sic), però lui preferisce usare il "cervello".

Gli interventi dei commercianti sono stati apprezzati dalla Mercanti, che ha detto di condividerli al 99 per cento. "Io nell'associazionismo credo molto" ha detto l'assessore, ribadendo la volontà di dialogo con tutte le categorie, compresa la Confcommercio di cui ha riconosciuto pubblicamente l'importanza.