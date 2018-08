Confcommercio



Accordo Comune-Airbnb, Bonino (Confcommercio): "Penalizzati hotel e alberghi tradizionali"

venerdì, 3 agosto 2018, 11:48

Non piace a Pietro Bonino, presidente del sindacato albergatori Confcommercio Lucca, l’intesa siglata fra Comune e Airbnb per garantire il pagamento della tassa di soggiorno da parte di tutte le strutture che aderiscono al celebre portale online. “A nostro avviso – afferma Bonino – si tratta, in primo luogo, di un accordo parziale, perché se è vero che fra i portali online che si occupano di affitti ai turisti di strutture private Airbnb è senz’altro il più importante, è altrettanto vero che la vastità dell’offerta su internet da parte di siti specializzati è tale che non si può pensare in questo modo di aver eliminato il problema del sommerso”.



“Cosa ben più importante - prosegue il presidente del sindacato albergatori – questo accordo è stato preceduto da una richiesta di Airbnb al Comune – richiesta accolta - di parificare il numero di notti sottoposte a tassa di soggiorno per ciascun cliente nel corso dell’anno. Sinora, infatti, l’imposta era prevista per una sola notte nei cosiddetti sei mesi invernali e per un massimo di tre notti in quelli estivi: adesso invece il tetto è stato portato a tre notti anche nel periodo invernale. Morale della favola: ad Airbnb e alle strutture che lavorano con il portale cambia poco o nulla, perché il bacino di utenza è formato in larga prevalenza da turisti che si muovono durante l’alta stagione, mentre hotel e alberghi tradizionali, che lavorano anche d’inverno soprattutto con persone che si spostano per motivi di lavoro, sono penalizzati dall’aumento della tariffa, l’ennesimo per gli imprenditori che lavorano a vario titolo nel comparto turistico e che in precedenza ha riguardato, sempre senza concertazione con le categorie coinvolte, la tariffa sui rifiuti, quella sull’Imu e infine quella del suolo pubblico”.



“Ricordiamo infine – termina Bonino – come quella di soggiorno fosse stata presentata ai tempi in cui fu introdotta come una tassa di scopo, i cui proventi sarebbero dovuti essere reinvestiti in ambito di promozione turistica. Fatto, questo, che sinora è stato in larga parte disatteso”.