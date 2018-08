Confcommercio



Confcommercio: "Notte Bianca, un altro grande successo nonostante l'allerta meteo"

domenica, 26 agosto 2018, 10:52

E' un primo bilancio molto positivo, quello tracciato da Confcommercio, nel commentare a caldo l'esito della Notte Bianca di Lucca, andata in scena ieri sera in centro storico.



"Mai come stavolta – si legge in una nota dell'associazione – è lecito parlare di grande successo. Le incertezze del meteo, sommate all'allerta arancione diramata dalla Regione Toscana nelle ore precedenti la manifestazione con conseguente attivazione dell'Alert System telefonico, avrebbero potuto rappresentare un grosso deterrente per il pubblico, suggerendogli di rimanere a casa. La risposta della gente invece ancora una volta è stata fantastica: decine di migliaia di persone hanno scelto di esserci lo stesso e alla fine crediamo che sia valsa la pena per tutti: sia per chi ha organizzato la manifestazione, vedendo premiati i propri sforzi, sia per chi c'era, perché ha potuto vivere Lucca nella sua forma più bella, viva e allegra".



"Per una stima più precisa sul numero delle presenze – prosegue Confcommercio – servirà ancora qualche ora, ma possiamo tranquillamente affermare sin da ora di essere in linea con le circa 70 mila presenze dello scorso anno: vero è che il centro ieri sera si è riempito un po' più tardi del solito – forse proprio perché qualcuno ha atteso fino all'ultimo per uscire di casa, cercando di capire le evoluzioni del meteo -, ma è un fatto oggettivo che attorno alle 23 la città "scoppiasse" di gente in tutte le sue vie principali".



"Una volta di più – termina la nota – il pubblico ha dimostrato di amare la Notte Bianca, divenuta ormai una della manifestazioni irrinunciabili dell'estate lucchese non solo per i giovani, ma anche per i bambini, gli adulti e gli anziani. E questo coinvolgimenti e apprezzamento a 360 gradi che abbraccia tutte le fasce di età è per la nostra associazione motivo di enorme soddisfazione".