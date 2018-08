Confcommercio



Notte Bianca, in piazza San Francesco l’omaggio al maestro Giacomo Puccini

mercoledì, 22 agosto 2018, 16:07

Non poteva mancare nel cartellone della Notte Bianca di Lucca di sabato 25 agosto un evento curato dalla Fondazione Giacomo Puccini al fine di segnare una volta di più la sua presenza nella vita civile della città. In piazza San Francesco infatti andrà in scena “Una notte all’Opera”, evento organizzato dalla Fondazione con la collaborazione del Teatro del Giglio e del Comune di Lucca, che vedrà l’esecuzione di diverse “cartoline pucciniane” tratte da alcune delle più celebri opere del Maestro lucchese. Il programma della serata, che prenderà il via alle 22 in Piazza San Francesco, prevede l’esecuzione di “O mio babbino caro” dal Gianni Schicchi; “Recondita armonia”, "Vissi d'Arte" “Qual occhio al mondo” e "E lucevan le stelle” da Tosca; "Quando m’en vo” da Bohème; “Addio fiorito asil” da Madama Butterfly. Le arie celebri del Maestro Puccini saranno accompagnate anche da brani del repertorio del "bel canto". Ad esibirsi saranno il tenore Max Jota, il soprano Rachael Birthisel; il baritono Mattia Campetti e Nicola Pardini al pianoforte. Si ricorda infine che in occasione della Notte Bianca di Lucca, il Puccini Museum – Casa natale propone 5 visite guidate gratuite, dalle 21.00 alle 23.00 (ultimo ingresso). Per ogni visita, che durerà circa 40 minuti, è previsto un numero massimo di 20 visitatori. Per poter partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata inviando una mail a visite@puccinimuseum.it o telefonando allo (+39) 0583 1900379. Il biglietto potrà essere ritirato direttamente il 25 agosto dalle 10 alle 19.00 o dalle 20.30 in poi presso la biglietteria del museo.