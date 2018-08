Confcommercio



Riapre Tenucci, la soddisfazione di Confcommercio

venerdì, 3 agosto 2018, 12:54

Esprime grande soddisfazione Confcommercio, nell'apprendere la notizia dell'ormai vicina riapertura dello storico negozio Tenucci di via Fillungo.



"L'associazione - si legge nella nota - aveva già salutato con gioia, lo scorso dicembre, la notizia della caduta di tutte le accuse penali nei confronti dell'amico Umberto e della moglie e con altrettanta gioia saluta adesso l'imminente ripresa di una attività che da sempre è un autentico simbolo del commercio lucchese, ma non solo per Lucca. Alla nuova attività in procinto di ripartire Confcommercio formula il più caloroso "in bocca in lupo", certa del fatto che la dolorosa chiusura del 2016 possa essere poi ricordata nel corso del tempo "solo" come una parentesi di un percorso imprenditoriale glorioso e ricco di successi per la famiglia Tenucci".